"مشروع الحلم".. ولادة 23 ألف مولود سنويًا لم تشفع لإنهاء تعثر مستشفى الـ 300 مليون بجازان

لم تشفع الأرقام الكبيرة لعدد المواليد في منطقة جازان، والتي تخطّت العام الماضي 23 ألف مولود؛ لإنهاء تعثر العمل بمستشفى النساء والولادة بسعة 300 سرير والذي لم يرَ النور منذ أكثر من عشرة أعوام، رغم ميزانيته التي تتجاوز 300 مليون ريال.
وكان من ضمن خطط المشروع الانتهاء منه في العام 1438، غير أنه تعثّر وبقي مجرد هيكل، وحملت "صحة جازان" المقاول أسباب تعثر المشروع.
وأوضحت الصحة في وقت سابق لـ"سبق" أنه تم سحب المشروع من المقاول ولن يرى النور قبل العام 2023م.
وبيَّنت وقتها بأنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر، وأشارت إلى أن الأمر يحتاج إلى ستة أشهر لإنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية، والتنفيذ سيكون في أربع سنوات.
وتوقعت أن نهاية المشروع ستكون في عام 2023م، غير أنه لا يزال على حاله دون أي جديد.
وقال الأهالي: من المؤسف أن يبقى مستشفى متخصص في النساء والولادة بهذه الميزانية والحجم متعثرًا ومهجورًا لسنوات طويلة دون أي تدخّل رغم الوعود بانتشاله، مشيرين إلى أن المستشفيات في المنطقة تشهد ضغطًا كبيرًا في أقسام الولادة يوميًا، ومع ذلك يبقى أهم مشروع خارج الخدمة.
ولفت الأهالي إلى أن البعض يضطر للتوجه للمستشفيات الخاصة من أجل التوليد والمتابعة؛ هربًا من الزحام الحاصل داخل أقسام النساء والولادة بالمستشفيات، مطالبين وزارة الصحة بسرعة إنجاز المشروع المليوني والذي أطلقوا عليه مشروع "الحلم".
وكانت منطقة جازان قد احتلت المرتبة السادسة في عدد المواليد بالمملكة للعام الماضي 2022 بواقع 23842 مولودًا منهم 12216 ذكرًا و11626 من الإناث، أي أنها تشهد نحو 66 مولودًا يوميًا بحسب إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة.