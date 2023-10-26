"مشروع الحلم".. ولادة 23 ألف مولود سنويًا لم تشفع لإنهاء تعثر مستشفى الـ 300 مليون بجازان

وقال الأهالي: من المؤسف أن يبقى مستشفى متخصص في النساء والولادة بهذه الميزانية والحجم متعثرًا ومهجورًا لسنوات طويلة دون أي تدخّل رغم الوعود بانتشاله، مشيرين إلى أن المستشفيات في المنطقة تشهد ضغطًا كبيرًا في أقسام الولادة يوميًا، ومع ذلك يبقى أهم مشروع خارج الخدمة.