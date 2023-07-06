السعودية: ارتفاعات متوقعة على درجات الحرارة تُقارب الـ50 مئوية خلال الأيام القادمة

تشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية -بما فيها السعودية- اشتدادًا في المرتفع الجوي شبه المداري؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات المئوية في معظم المناطق، مع طقس يوصف بأنه شديد الحرارة؛ في حين تبقى الأجواء أقل حرارة ومعتدلة نسبيًّا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
ومن المنتظر أن يتراجع نشاط رياح البوارح على شرق ووسط المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سادت طيلة الأسبوع، وتسببت في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية في مناطق عدة.