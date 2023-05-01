"العقار": المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي في 18 يوليو القادم

من ناحية ثانية، نظّمت الهيئة أجنحة تعريفية بنظام الوساطة العقارية في عدد من الأسواق التجارية بمدن الرياض وجدة والخبر، كما ترعى النسخة الثانية من معرض "مسكن" العقاري، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 25- 27 مايو 2023م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري، وستشارك في المعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدّمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، والسجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.