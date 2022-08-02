"الهلال الأحمر" تتلقى قرابة 50 ألف بلاغ خلال شهر يوليو

وبيّن الصوينع، أن منطقة المدينة المنوّرة شهدت أكبر مشاركة لأعداد المتطوعين بنحو 915 متطوعاً ومتطوعة، نفّذواً أعلى معدل ساعات تطوعية على مستوى المملكة بما يزيد على 41 ألف ساعة، فيما تصدّرت المنطقة الشرقية أعداد المستفيدين من هذه المبادرات بواقع 14098 شخصاً، فيما كانت منطقة الرياض، أكثر المناطق إقامة للدورات التدريبية والبرامج التوعوية التي نفّذتها الهيئة بكافة فروعها بالمملكة، حيث بلغ عدد الدورات التي تم تنفيذها بالرياض 32 دورة، استفاد منها 5227 مستفيداً، وتبوأت منطقة الرياض المرتبة الأولى كأكثر المناطق التي أقامت بها الهيئة مبادرات بقرابة 65 مبادرة بالقطاع الحكومي و12 مبادرة بالقطاع الخاص.