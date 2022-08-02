"الهلال الأحمر" تتلقى قرابة 50 ألف بلاغ خلال شهر يوليو

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفرقها الإسعافية والطبية 43180 حالة إسعافية ومرضية وقدمت لها الرعاية المطلوبة، فيما قامت بنقل 29504 حالات منها إلى منشآت طبية وتقديم الرعاية الطارئة لها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبدالعزيز الصوينع، أن إجمالي البلاغات التي تلقتها خلال شهر يوليو 2022م، بلغ 49997 بلاغاً من مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي الحالات المرضية التي باشرتها فرق الإسعاف بمختلف مناطق المملكة في الفترة نفسها 11432 حالة، تلتها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بواقع 7947 حالة، بينما جاءت حالات فقدان الوعي في المرتبة الثالثة بواقع 4585 حالة.
وأضاف الصوينع، أن الهيئة نفّذت خلال شهر يوليو عدداً من المبادرات التطوعية بلغ عددها 247 مبادرة تنوّعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية بمختلف مناطق المملكة، والتي شارك فيها 3721 متطوعاً ومتطوعة، بإجمالي عدد ساعات تجاوز 96038 ساعة تطوعية، واستفاد منها 36331 فرداً بمختلف المناطق.
وشدّد على أن الهيئة حرصت كذلك على تدعيم عملها الميداني من خلال تكثيف البرامج والدورات التدريبية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما تتم مباشرة البلاغ من قِبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي نفّذتها الهيئة خلال شهر يوليو 146 دورة، استفاد منها 11533 شخصاً، فيما بلغ عدد المبادرات التي أقامتها الهيئة مع القطاع الحكومي 141 مبادرة، بينما بلغت مبادرات القطاع الخاص 34 مبادرة.
وبيّن الصوينع، أن منطقة المدينة المنوّرة شهدت أكبر مشاركة لأعداد المتطوعين بنحو 915 متطوعاً ومتطوعة، نفّذواً أعلى معدل ساعات تطوعية على مستوى المملكة بما يزيد على 41 ألف ساعة، فيما تصدّرت المنطقة الشرقية أعداد المستفيدين من هذه المبادرات بواقع 14098 شخصاً، فيما كانت منطقة الرياض، أكثر المناطق إقامة للدورات التدريبية والبرامج التوعوية التي نفّذتها الهيئة بكافة فروعها بالمملكة، حيث بلغ عدد الدورات التي تم تنفيذها بالرياض 32 دورة، استفاد منها 5227 مستفيداً، وتبوأت منطقة الرياض المرتبة الأولى كأكثر المناطق التي أقامت بها الهيئة مبادرات بقرابة 65 مبادرة بالقطاع الحكومي و12 مبادرة بالقطاع الخاص.
وأكّد أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر كثيراً من الوقت والجهد؛ ولاسيما أنه يحدّد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهّل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.