"الضمان الصحي": وثيقة الضمان تغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد أقصى 50 ألف ريال

دعا مجلس الضمان الصحي إلى المساهمة في التبرع بالأعضاء، ليكون المتبرع سببًا في إنقاذ حياة الكثيرين، لافتًا إلى أن وثيقة الضمان الأساسية تغطي تكاليف عملية إجراء التبرع.
وعرّف المجلس فكرة التبرع بالأعضاء بأن العضو هو أي جزء من جسم المتوفى أو الحي أو أنسجته أو مكوناته والتي يمكن الانتفاع بها بزراعتها في جسم إنسان آخر باستثناء الدم.
ولفت في إنفوجراف له بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء إلى أن زراعة أو نقل الأعضاء هي عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري أو جزء منه من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له بأي وسيلة طبية معتمدة.
وأوضح المجلس أن الأعضاء التي يمكن التبرع بها للمتوفين دماغيًا هي الرئة والقرنية والقلب والكبد والكليتين، وصمامات القلب والبنكرياس، والأحياء هي كلية واحدة وجزء من الكبد ونخاع العظم.
وتابع أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف عملية التبرع بالأعضاء للمتبرع المؤمن له بحد أقصى 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.