"الضمان الصحي": وثيقة الضمان تغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد أقصى 50 ألف ريال

ولفت في إنفوجراف له بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء إلى أن زراعة أو نقل الأعضاء هي عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري أو جزء منه من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له بأي وسيلة طبية معتمدة.