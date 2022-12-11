اليوم الدولي لمكافحة الفساد…"تعليم الرياض" تعزز قيم النزاهة والحفاظ على المكتسبات الوطنية

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي على أهمية تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة ودمج القيم والأخلاقيات التي تعزّز النزاهة وتحويلها إلى مهارات وسلوك من خلال البرامج والأنشطة التعليمية في التعليم العام.
وبيّن الدكتور حسن في كلمة ألقاها خلال رعايته لورشة عمل نفذتها إدارة المراجعة الداخلية في الإدارة اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد بعنوان: "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل" أن التعليم سيستمر في نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والعمل الإداري المنظم المتبع للأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن الفساد في بلادنا أصبح من الماضي.
ووجه الدكتور حسن في كلمته المعلمين والمعلمات بتعليم أبنائنا الطلاب والطالبات مخاطر الفساد، وزرع الشفافية في نفوسهم، وتعزيز قيم وسلوك النزاهة ليستمر هذا الوطن في نماء وعز وتمكين .
وكانت إدارة المراجعة الداخلية قد نفذت ورشة عمل بعنوان: "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل"، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي والمشرف العام على المراجعة الداخلية في وزارة التعليم فايز العنزي ومساعدي مدير التعليم وقادة الإدارة ومنسوبيها .
من جهته بيّن مدير إدارة المراجعة الداخلية في تعليم الرياض عبدالرحمن البديلي أن ورشة العمل تطرقت لعدة محاور بينت مهام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد واختصاصاتها والمفاهيم العامة المرتبطة بالفساد الإداري في بيئة العمل ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وممارسات الفساد والآثار السلبية للفساد وأسباب الفساد الإداري في بيئة العمل وتعارض المصالح ومكافحة الفساد وأهمية مكافحته .
وقامت اليوم مدارس تعليم الرياض بتفعيل اليوم الدولي لمكافحة الفساد في إذاعة المدرسة والتوعية بقيم النزاهة ونشرها بين الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة.