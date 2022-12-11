اليوم الدولي لمكافحة الفساد…"تعليم الرياض" تعزز قيم النزاهة والحفاظ على المكتسبات الوطنية

وبيّن الدكتور حسن في كلمة ألقاها خلال رعايته لورشة عمل نفذتها إدارة المراجعة الداخلية في الإدارة اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد بعنوان: "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل" أن التعليم سيستمر في نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والعمل الإداري المنظم المتبع للأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن الفساد في بلادنا أصبح من الماضي.