"آل الشيخ": السعوديون لا يهتمون بالذباب! فهم مشغولون في البناء والإحسان

وفي التفاصيل، كتب وزير الشؤون الإسلامية على صفحته بمنصة "إكس": "السعوديون، قيادة ومواطنين، يتميزون بالنبل والعطاء والمروءة، ودومًا في انشغال مستمر في البناء والإحسان، وبذل المعروف، والارتقاء والرقي في الميادين كافة".