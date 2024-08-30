"آل الشيخ": السعوديون لا يهتمون بالذباب! فهم مشغولون في البناء والإحسان

علَّق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقرير برنامج mbc في أسبوع عن رجل الأعمال السعودي عوض بن قريعة، الذي أنقذ مقيمَيْن هنديَّيْن من القصاص بعد دفع الدية لذوي الضحايا.
وفي التفاصيل، كتب وزير الشؤون الإسلامية على صفحته بمنصة "إكس": "السعوديون، قيادة ومواطنين، يتميزون بالنبل والعطاء والمروءة، ودومًا في انشغال مستمر في البناء والإحسان، وبذل المعروف، والارتقاء والرقي في الميادين كافة".
وأضاف الوزير آل الشيخ: السعوديون لا يهتمون بالذباب، وكل مَنْ يبحث عن القذر والقذى كممول الفيلم البائس الهزيل، ولا الممثل المغمور الفاشل، ولا المسوِّق الحقير".