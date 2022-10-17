هيئة الإذاعة والتلفزيون: تغطية استثنائية على مدار الساعة لمساندة المنتخب في كأس العالم

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه بدءاً من اليوم الإثنين، ستبدأ القنوات الرياضية السعودية بتغطية استثنائية داعمة للمنتخب الأول، ومساندة مشواره في كأس العالم 2022م، الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.