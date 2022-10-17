هيئة الإذاعة والتلفزيون: تغطية استثنائية على مدار الساعة لمساندة المنتخب في كأس العالم

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه بدءاً من اليوم الإثنين، ستبدأ القنوات الرياضية السعودية بتغطية استثنائية داعمة للمنتخب الأول، ومساندة مشواره في كأس العالم 2022م، الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وأضافت تشمل التغطية بث مواد متنوعة على مدار الساعة، ومنها مباريات قديمة في تصفيات ونهائيات كأس العالم، تضع المشاهد في أجواء المونديال، مع تسليط الضوء على لقطات حماسية، وأهداف متميزة صنعها نجوم المستديرة في الملاعب.
وتابعت هيئة الإذاعة والتلفزيون ترافق التغطية لقاءات خاصة مع الرياضيين من لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين، للحديث عن ذكرياتهم مع المنتخب الأول في المحافل الدولية، إلى جانب تحليلات وتوقعات أداء لاعبي المنتخب في مشواره البطولة العالمية.
وأردفت: لزيادة الجرعة الحماسية للمتابعين، تعرض قناة الرياضية قصصاً ولقطات لم تشاهدوها من قبل، وأغاني خاصة بمشاركات المنتخب الأول في كأس العالم، إضافة إلى لقاءات وأهازيج المنتخب.
ومن الشارع السعودي، ترصد الكاميرا آراء جميع شرائح المجتمع، حول المنتخب الأول ومشاركته المشرفة في كأس العالم 2022، من خلال نقل مشاعر الجماهير الصادقة، وشغفها المتزايد مع اقتراب الحدث العالمي المنتظر.
وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى أنها ستبث كذلك ملخصات كروية من كأس العالم، وكذلك حفل الافتتاح، وغيرها من المواد الأرشيفية والحديثة، التي تضع المشاهدين في قلب الحدث.