سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الروضة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس "الأربعاء"، رئيس مجلس إدارة نادي الروضة، الأستاذ مبارك بن أحمد المعيويد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذين قدموا للسلام على سموّه.