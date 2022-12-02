فيديو.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون

وأشارت إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، تمّ التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.