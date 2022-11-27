سرقة وسطو مسلح ونقل مخالفين.. "فيديو" يرصد القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم،؛ من بينها مواطن في بيش نقل مخالفين لنظام الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة يقودها.
وتمكنت شرطة عسير من ضبط مواطنَيْن بحوزتهما 12750 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما.
وفي الرياض، تمّ القبض على أربعة أشخاص قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات والمتاجرة بها.
وفي بيشة تمّ القبض على مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأةً في مركبة يقودها.
وضبطت شرطة جازان مواطناً بحوزته 80 كيلوجراماً من نبات القات المخدر ومبلغاً مالياً مخبأً داخل مركبة يقودها.