سرقة وسطو مسلح ونقل مخالفين.. "فيديو" يرصد القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم،؛ من بينها مواطن في بيش نقل مخالفين لنظام الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة يقودها.