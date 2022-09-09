المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع

وتظهر كميات من الغيوم المُتوسطة على طول القطاع الغربي من المملكة تتخللها سحبٌ رُكامية على أجزاءٍ من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً في بعض الأحياء ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.