المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع

تُظهر مخرجات النمذجة الحاسوبية توقعات باستمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك تزامُناً مع استمرار فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من المُرتفعات الجنوبية الغربية.
وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة يومَي الجمعة والسبت، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في أعلب المناطق باستثناء المُرتفعات.
وتظهر كميات من الغيوم المُتوسطة على طول القطاع الغربي من المملكة تتخللها سحبٌ رُكامية على أجزاءٍ من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً في بعض الأحياء ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.
وتتحوّل الأجواء إلى مائلة للحرارة ساعات الليل مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، ولا يُستبعد أن يتشكّل الضباب والضباب الخفيف على أجزاءٍ من سواحل مكة المُكرّمة ساعات الصباح الباكر من يوم السبت.