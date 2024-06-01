"منصة 72" تطرح أول فرصة استثمار جماعي في صناديق الملكية الخاصة الصناعية

أطلقت منصة 72 للاستثمار الجماعي، والتابعة لآرش المالية، خدماتها الهادفة لتوفير فرص استثمارية نوعية لتمكين المستثمرين المنطبقة عليهم الشروط من الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في قطاعات مختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، موفرة بذلك فرصًا للاستثمار الجماعي للاستفادة من النهضة الصناعية في المملكة.
وبهذه المناسبة قال صلاح علاف، الرئيس التنفيذي لشركة آرش المالية: "أردنا من خلال منصة 72 تمكين الأفراد من الاستثمار في الفرص الاستثمارية المجزية، وبنفس الوقت تثقيفهم حول الاستثمار في الفرص المختلفة ونشر الوعي الاستثماري".
وأوضح أن تسمية المنصة بــ 72 جاءت نسبة إلى قاعدة بسيطة في الاستثمار تهدف إلى حساب المدة الزمنية اللازمة لمضاعفة رأس المال، وتهدف المنصة لمساعدة العملاء المؤهلين وعملاء التجزئة على زيادة الوعي الاستثماري مع تسليط الضوء على مدة الاستثمار ومدى ارتباطها بكيفية إدارة المخاطر بشكل فعال.
وأبان أن أول صندوق استثماري سيطرح لعملاء المنصة يركز فقط على القطاع الصناعي، وبالتحديد الصناعات التحويلية والبتروكيماوية المتخصصة عبر الاستحواذ على مصنع في ألمانيا، ونقله بالكامل إلى المملكة للاستفادة من برنامج التحول الوطني الصناعي، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي في التصدير إلى الخارج بحكم موقعها المميز بين القارتين الأوربية والآسيوية، وأيضًا ليكون المصنع الأول من نوعه لصناعة لدائن البوليمر المتخصصة تحديدًا (PETG) نظرًا لميزة المنتج في التصدير للأسواق العالمية.
وتعليقًا على الصندوق، قال صلاح علاف، الرئيس التنفيذي: "استغرقنا أكثر من سنتين ونصف لدراسة الفرصة وللتأكد من جدواها تقنيًا وماليًا. ويعد قطاع البتروكيماويات في المملكة قطاعًا واعدًا ولدينا ميزة تنافسية، لذلك استحوذنا على الفرصة في قطاع البتروكيماويات المتخصصة بالتحديد ولمنتجات ستنتج لأول مرة في الشرق الأوسط".
ويدار المصنع من الشريك المطور “Hil-Diolen” من ألمانيا مع خبرة عالمية تتجاوز 50 سنة في صناعة البتروكيماويات المتخصصة، بما في ذلك الخبرة في التسويق للأسواق العالمية. كما سيسهم وجود المصنع في المملكة بمواكبة الطلب على هذا النوع من البوليمر، لاسيما مع توقيع اتفاقية تفاهم مبدئية مع شركة عالمية لبيع كامل إنتاج المصنع لمدة 5 سنوات مقبلة.
وتسعى منصة 72 إلى اختيار الصناديق الاستثمارية بعناية والاستفادة من الخبرة الواسعة لمدراء الصناديق وفرق عملها ومنح المستثمرين فرصًا استثمارية فريدة. وتتميز منصة 72 بإتاحة فرص استثمارية في قطاعات مختلفة وأكثر حيوية وبتنوع جغرافي يوفر للمستثمرين فرصة لتنويع استثماراتهم بمبالغ تبدأ من 1,000 ريال سعودي.
وتعد "آرش المالية" إحدى مؤسسات السوق المالية بترخيص رقم (20214-32) تقدم خدمات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، الترتيب، والمشورة، ومقرها مدينة جدة.
يشار بأن الاستثمارات المطروحة عبر منصة 72 قد لا تكون ملائمة لجميع المستثمرين، وأن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على تفاصيل الاستثمارات المطروحة ودراسة محتواها، قد يترتب عليه أخطار عالية. وفي حال تعذر فهم محتواها، فإنه يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.