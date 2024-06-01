"منصة 72" تطرح أول فرصة استثمار جماعي في صناديق الملكية الخاصة الصناعية

وأبان أن أول صندوق استثماري سيطرح لعملاء المنصة يركز فقط على القطاع الصناعي، وبالتحديد الصناعات التحويلية والبتروكيماوية المتخصصة عبر الاستحواذ على مصنع في ألمانيا، ونقله بالكامل إلى المملكة للاستفادة من برنامج التحول الوطني الصناعي، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي في التصدير إلى الخارج بحكم موقعها المميز بين القارتين الأوربية والآسيوية، وأيضًا ليكون المصنع الأول من نوعه لصناعة لدائن البوليمر المتخصصة تحديدًا (PETG) نظرًا لميزة المنتج في التصدير للأسواق العالمية.