في قبضة الأمن.. سقوط مهربي القات والحشيش والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان وعسير

تمكّنت الجهات الأمنية في منطقتَيْ جازان وعسير من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين في تهريب وتداول المواد المخدرة، وذلك في عملية أمنية ناجحة شملت ضبط كميات كبيرة من نبات القات والحشيش المخدر، إضافة إلى بعض الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتعكس هذه الإنجازات الأمنية الجهود المتواصلة لقوات الأمن في محاربة ظاهرة تهريب وانتشار المواد المخدرة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة وأمن المجتمع.
وفي التفاصيل: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بالمنطقة، تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إلى ذلك قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على "3" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا؛ لتهريبهم "96,600" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
في السياق ذاته قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على "4" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "40" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.