وزير الشؤون الإسلامية: في يوم التأسيس نستذكر الإرث الحضاري للدولة السعودية

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"، الموافق 22 فبراير من كل عام، سائلًا اللهَ أن يديم على المملكة عزَّها ورقيَّها وتقدُّمَها في ظل القيادة الحكيمة لها، وأن يصرف عنها وعن جميع بلاد العالم الفتنَ والشرور.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: ذكرى يوم التأسيس فرصة للجميع، نستذكر من خلالها ماضيًا مُشرّفًا، وبطولات قام بها أئمة هذه البلاد والمخلصون من أبنائها؛ لتحكي لنا قصةً مُلهمة للأجيال المتتالية، عنوانها العزيمة والإرادة والتضحية من أجل بناء دولة بقيادة الإمام محمد بن سعود مؤسّس الدولة السعودية الأولى؛ لتكون منارةً للعلم والثقافة.
وأكّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أنّ ذكرى التأسيس تمرّ علينا كل عام؛ لتبيّن للأجيال الحاضرة العمقَ التاريخي والإرث الحضاري المشرف للدولة السعودية.
وأشار إلى أن المراحل التاريخية التي مرّت بها المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود مؤسّس الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، إلى هذا العهد الزاهر الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، تؤكد أن الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة، حمل الخير العظيم للناس في دينهم ودنياهم، حتى أضحت مضربًا للمثل في التقدُّم والرقي والتطور في مختلف المجالات.