وزير الشؤون الإسلامية: في يوم التأسيس نستذكر الإرث الحضاري للدولة السعودية

وأشار إلى أن المراحل التاريخية التي مرّت بها المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود مؤسّس الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، إلى هذا العهد الزاهر الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، تؤكد أن الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة، حمل الخير العظيم للناس في دينهم ودنياهم، حتى أضحت مضربًا للمثل في التقدُّم والرقي والتطور في مختلف المجالات.