السياحة السعودية "في كل مكان" بسوق السفر العربي 2024.. مشاركة غير مسبوقة وقرية خضراء لأول مرة

تشارك السياحة السعودية في الدورة الـ 31 لـ "معرض سوق السفر العربي"، الذي يقام بمركز دبي التجاري في الفترة من 6 لـ 9 مايو 2024، ومع رعاية السياحة السعودية للمعرض سوف يرى المشاركون روح السعودية في كل مكان في المعرض.
ويشارك مجموعة مختارة من العارضين البارزين من السعودية، حيث سيشكل العارضون لأول مرة ما يقرب من 17% من إجمالي المشاركين من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركة كروز السعودية، وشركة تبوك للاستثمار والسياحة، وشركة البادية للنقل، والخليج السادس، وبرج ساعة مكة فيرمونت، وغيرها.
ويُعتبر مستقبل قطاع السياحة السعودي من أبرز المحاور الرئيسية التي سيركز عليها الحضور خلال تبادل الخبرات والآراء بين صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تعزيز التواصل واستعراض أحدث الابتكارات المتطورة التي تسهم بنمو هذا السوق المزدهر.
وتدشن السياحة "القرية السعودية" في سوق السفر العربي 2024، والتي ستعرف الزوار بأبرز المنتجات السعودية إضافة إلى تنظيم مجموعة من حلقات النقاش التي ستُمكّن الحضور من تحديد الفرص الجديدة في المملكة والاستفادة منها.
ويتنوع العارضون من المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024؛ لإتاحة الفرصة أمام قادة القطاع من جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر على هذا السوق المزدهر طوال فترة المعرض هذا العام، وتماشيًا مع الموضوع الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي هذا العام "تمكين الابتكار: تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال" ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من المعرض أهم صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها؛ لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي.