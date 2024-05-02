السياحة السعودية "في كل مكان" بسوق السفر العربي 2024.. مشاركة غير مسبوقة وقرية خضراء لأول مرة

ويتنوع العارضون من المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024؛ لإتاحة الفرصة أمام قادة القطاع من جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر على هذا السوق المزدهر طوال فترة المعرض هذا العام، وتماشيًا مع الموضوع الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي هذا العام "تمكين الابتكار: تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال" ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من المعرض أهم صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها؛ لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي.