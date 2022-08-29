"الربيعة" يدشّن المرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي بقيمة تتجاوز 47 مليون ريال

وأوضح "الربيعة"، في كلمة له خلال التدشين، أنه انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على الوقوف مع الشعوب المنكوبة وذات الاحتياج الإنساني الكبير، واستمراراً لدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منع تفشي المجاعة التي تتعرض لها الصومال والتي أدت إلى نزوح السكان بسبب الجفاف والنقص الحاد في الغذاء، فقد أسهمت المرحلة الأولى بالتصدي للمجاعة والحد من آثارها بمبلغ قدره 27 مليون ريال.