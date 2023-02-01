"البلدية والإسكان" توقع اتفاقية تفاهم مع شركة ملاذ لتقديم خدمات التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أنها تهدف إلى تمكين قطاع المطورين العقاريين في كافة أنحاء المملكة وذلك عبر تقديم الخدمات التأمينية للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات بصورة سهلة وسلسة، مما يساهم في تعزيز وتوفير المنتج السكني حول المملكة عبر إنشاء ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية في المدى القصير.