"البلدية والإسكان" توقع اتفاقية تفاهم مع شركة ملاذ لتقديم خدمات التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بقطاع تحفيز المعروض السكني والتطوير، اتفاقية تفاهم مشترك مع شركة ملاذ للتأمين بشأن منتج تأمين العيوب الخفية.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى مستقبل العقار الذي أقيم في الفترة من 22 – 24 يناير 2023 تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل وبحضور نائب الوزير المهندس عبدالله البدير.
مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير عبدالرحمن الطويل، فيما مثّل شركة ملاذ للتأمين فواز الحجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بحضور عدد من منسوبي الوزارة ورجال الأعمال من مطورين عقاريين وملاك شركات مقاولات عالمية.
وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أنها تهدف إلى تمكين قطاع المطورين العقاريين في كافة أنحاء المملكة وذلك عبر تقديم الخدمات التأمينية للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات بصورة سهلة وسلسة، مما يساهم في تعزيز وتوفير المنتج السكني حول المملكة عبر إنشاء ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية في المدى القصير.
وتعد ملاذ للتأمين ممثلة لقطاع التأمين السعودي وصاحبة حقوق إدارة وتسويق منتج تأمين العيوب الخفية الإلزامي للمباني السكنية والتجارية وهو أحد أهم أهداف ملاذ التوسعية في تقديم خدماتها ومنتجاتها لتعزيز سهولة تقديم المنتجات التأمينية إلكترونياً عبر خدماتها الإلكترونية المتميزة، والتي تعتبر أحد رواد أتمتة الخدمات والمنتجات التأمينية لجميع العملاء الأفراد والشركات على حدٍ سواء.
يشار إلى أن شركة ملاذ تعد أحد أقدم شركات التأمين العاملة في السوق السعودي والتي تدار بكوادر وطنية محترفة لديها من الخبرات الكافية لابتكار وإدارة منتجات تأمينية ذات مرونة عالية تلامس احتياجات العملاء. كما أنها اول شركة تأمين سعودية تطلق خدماتها إلكترونياً تلبية لراحة عملائها وتسهيلاً في تقديم المنتجات التأمينية.