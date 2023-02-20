السعودي "الشعيل" يحصل على جائزة قادة الموارد البشرية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

وتخضع عملية الاختيار والترشيح للحصول على الجائزة لمعايير واشتراطات من أهمها: ممارسة المرشح للقيادة التحويلية في آخر 5 أعوام، وقيادة أعمال أتمتة الموارد البشرية والتحول، والإسهام في إعادة صياغة بيئة العمل لتقديم تجربة موظف فريدة من خلال تطبيق برامج الرفاه وجودة الحياة الوظيفية، ومراعاة التنوع والشمول وتحقيق العدالة في بيئة العمل، وكذلك العمل على دعم موارده البشرية بالشكل الذي يسهم في استشراف المستقبل.