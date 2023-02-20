السعودي "الشعيل" يحصل على جائزة قادة الموارد البشرية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

حصل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عبدالرحمن بن محمد الشعيل، على جائزة "HR Icons Award" والتي تعطى لأكثر قادة الموارد البشرية تأثيرًا على مستوى الشرق الأوسط، وقد جاءت مراسم تسليم الجائزة في حفل تكريم للقادة أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تنظم الجائزة منصة (ETHRWorld) المتخصصة في الموارد البشرية والتابعة لصحيفة (The Economic Times) الرائدة في مجال التجارة والاقتصاد، والتي تحظى بمتابعة كبيرة على نطاق واسع في أرجاء العالم.
وتهدف الجائزة إلى تكريم القيادات البارزة الأكثر تأثيرًا بمجال إدارة الموارد البشرية ممن قدّموا منجزات ملموسةً وأعمالًا رائدة ومبادرات متميزة في مجالات إدارة الموارد البشرية.
وتخضع عملية الاختيار والترشيح للحصول على الجائزة لمعايير واشتراطات من أهمها: ممارسة المرشح للقيادة التحويلية في آخر 5 أعوام، وقيادة أعمال أتمتة الموارد البشرية والتحول، والإسهام في إعادة صياغة بيئة العمل لتقديم تجربة موظف فريدة من خلال تطبيق برامج الرفاه وجودة الحياة الوظيفية، ومراعاة التنوع والشمول وتحقيق العدالة في بيئة العمل، وكذلك العمل على دعم موارده البشرية بالشكل الذي يسهم في استشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة قال عبدالرحمن الشعيل: "يشرفني تلقي هذه الجائزة، التي تأتي تتويجًا لعدد من المبادرات والمشروعات التي تشرفتُ بقيادتها على مدى الأعوام الماضية، وتأتي كمحفز لاستكمال رحلة العمل والعطاء؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الموارد البشرية".
وأشار إلى أن هذا الاختيار والتكريم "يثبت ما وصل له القطاع الحكومي السعودي من تطور في مجال الموارد البشرية، والذي يأتي مواكبًا لبرامج التحول الوطني الحكومية التي أسهمت في تطور أعمال المؤسسات الحكومية".