"أمطار وصواعق وبرد".. تنبيهات من "الأرصاد" للمدينة وحائل ونجران وجازان

من ناحية أخرى نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة. وبيَّن أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً.