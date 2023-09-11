"أدفانسد ميديا".. مكان واحد يجمع كل ما يحتاجه محترفو التصوير والبث التلفزيوني والسينمائي والفوتوغرافي

ويمكن الاطلاع على الخدمات والفعاليات التي تقوم بها أدفانسد ميديا؛ مثل البرامج التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية التي تستضيفها على نحو منتظم مثل (سيني) لمحبي السينما الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الصيانة في الرياض حيث يتم تقديم خدمات الإصلاح والصيانة والدعم الفني لكافة العلامات التجارية التي تمثلها الشركة في المنطقة.