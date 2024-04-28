مطار الملك خالد: انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها.. وتم التأكد من سلامة الركاب والطائرة

أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الأحد 19 شوال ١٤٤٥ هــ، الموافق 28 إبريل 2024م، الساعة الـ19:34، أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي، وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما. وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام، والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.