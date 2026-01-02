أمير جازان: مهرجان جازان 2026 يعكس جودة الحياة ونهضة المنطقة

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود أن مهرجان جازان 2026 يجسّد دعم القيادة الرشيدة – رعاها الله – لرفع جودة الحياة، ويعكس المكانة الثقافية والحضارية لمنطقة جازان، من خلال تجربة متكاملة تستهدف زوّار المهرجان.
وأوضح أمير منطقة جازان أن مهرجان جازان 2026 يأتي امتدادًا للجهود المبذولة لإبراز ما تشهده المنطقة من نهضة تنموية شاملة ومتسارعة، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان تسعى إلى تقديم تجربة متكاملة تعكس هذا التطور على مختلف المستويات.
وبيّن أن الإنسان يظل الركيزة الأهم في مسيرة التنمية، بما يحمله من تراث وأصالة، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل عنصر قوة يجعل من جازان أرضًا خصبة للنجاح، وقادرة على تقديم صورة ثقافية وحضارية مميزة.