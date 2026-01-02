أمير جازان: مهرجان جازان 2026 يعكس جودة الحياة ونهضة المنطقة

وبيّن أن الإنسان يظل الركيزة الأهم في مسيرة التنمية، بما يحمله من تراث وأصالة، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل عنصر قوة يجعل من جازان أرضًا خصبة للنجاح، وقادرة على تقديم صورة ثقافية وحضارية مميزة.