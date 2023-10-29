أجواء لطيفة.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة مسجّلة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.