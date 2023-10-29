أجواء لطيفة.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة مسجّلة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 34 مئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة وجدة والدمام 33 درجة، وكل من الصمان وشرورة والقنفذة والأحساء والدهناء 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها والباحة 15 درجة، والطائف 16 مئوية، وطريف 17 درجة، وعرعر ورفحاء والقريات والمجمعة 18 درجة.
وسجّلت مكة المكرّمة وجدة وأبها والباحة وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة نسبة رطوبة 95%.