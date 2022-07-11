تركيا تجهز الرائد لانطلاق الموسم الجديد

وأوضحت أنه سيكون تجمع اللاعبين يوم 22 يوليو استعدادًا للمغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي تم اعتماده في مدينة كارتبيه التركية، حيث ستغادر البعثة في اليوم التالي، على أن يبدأ المعسكر يوم 24 يوليو.