تركيا تجهز الرائد لانطلاق الموسم الجديد
اعتمدت إدارة نادي الرائد البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تأهبًا للموسم الرياضي 2022 – 2023.
وكشفت إدارة فهد المطوع أن تركيا، ستحتضن المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، خلال الفترة من 24 يوليو الجاري، وحتى 15 أغسطس المقبل.
وأوضحت أنه سيكون تجمع اللاعبين يوم 22 يوليو استعدادًا للمغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي تم اعتماده في مدينة كارتبيه التركية، حيث ستغادر البعثة في اليوم التالي، على أن يبدأ المعسكر يوم 24 يوليو.
وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية وتتخلله بعض المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، على أن تكون العودة من المعسكر الخارجي يوم 15 أغسطس المقبل.
يُشار إلى أن الرائد اختتم منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز السابع برصيد 36 نقطة، من 10 انتصارات و6 تعادلات، بينما خسر الفريق 14 مباراة.