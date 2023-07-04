خدمات فائقة وتقنيات.. صورة رقمية لـ"أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة"

كما استفاد 1300 مستفيد من الدروس العلمية، و7205 مستفيدين من إجابة السائلين ميدانياً و3490 مستفيداً من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1465 مستفيداً من ترجمة المسائل الشرعية، و35800 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و645 ألف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، 340 مستفيداً من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.