"الربيعة" يختتم زيارته الرسمية إلى ماليزيا ويعلن إتاحة تطبيق "نسك" باللغة الملايوية

واستعرض وزير الحج والعمرة، في لقائه مع رؤساء شركات العمرة، على هامش افتتاح معرض "نسك" المبادرات المبتكرة التي تقدمها السعودية من خلال التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، حيث أشار إلى دور "محفظة نسك" في توفير حلول تقنية تسمح للحاج والمعتمر بإدارة الأموال رقمياً خلال الرحلة، دون الحاجة إلى حمل النقود.