"مقرأة الحرمين الإلكترونية" تصل 200 دولة مستفيداً منها قرابة 12 ألف شخص

وحقّقت "المنصة" ثمارها، بحسب ما أوضحه مدير عام الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية "غازي الذبياني"، حيث وصل عدد المستفيدين منها مُنذ مطلع العام الجاري حتى الأيام الماضية أكثر من 11782 مستفيدًا، وأكبرهم سنًا يبلغ 60 عامًا، وأصغرهم 10 سنوات، كما بلغ عدد الدول المشاركة في البرنامج أكثر من 200 دولة، ووصل عدد الزائرين لموقع المقرأة أكثر من 400 ألف زائر.