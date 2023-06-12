يبدأ الخميس.. "الراجحي": قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس جاء تعزيزًا لجاذبية بيئة العمل

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: إنه وتأكيداً على القيم الإنسانية، وتعزيزاً لجاذبية بيئة العمل في السوق السعودي؛ يأتي قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ورفع إنتاجيتهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة بين الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ لتطبيق القرار ابتداءً من 15 يونيو 2023.