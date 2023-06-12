يبدأ الخميس.. "الراجحي": قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس جاء تعزيزًا لجاذبية بيئة العمل

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: إنه وتأكيداً على القيم الإنسانية، وتعزيزاً لجاذبية بيئة العمل في السوق السعودي؛ يأتي قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ورفع إنتاجيتهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة بين الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ لتطبيق القرار ابتداءً من 15 يونيو 2023.
ويسري القرار من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2023، من الساعة 12:00م إلى الساعة 3:00 مساءً.
ويهدف القرار إلى تحقيق أثر إيجابي للعاملين يتمثل في حمايتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري ورفع كفاءتهم وجودة حياتهم المهنية.
ويرمي القرار كذلك إلى خفض نسبة الحوادث في مكان العمل ورفع جودة الإنتاجية وزيادة ربحية المنشأة.
ويهدف القرار إلى زيادة الإنتاجية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل التكاليف الصحية والعلاجية الناتجة عن الإصابات المهنية.