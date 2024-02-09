"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديمَ المساعدات الإغاثية للمتضرّرين في غزة

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة الشاملة للأسر النازحة في القطاع.
وشهد أمس الأول، توزيع "400" سلة غذائية، و"250" حقيبة نظافة شخصية في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها "3.900" فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.
من ناحية أخرى نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلةَ السادسة من مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينتي قرقخان والريحانية بولاية هاتاي بتركيا؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
وتضمّن المشروعُ تقديمَ "782" خدمة عبر الفرق الطبية التطوعية السعودية، توزّعت بين العمليات الجراحية والعيادات التخصصية والأدوية والتحاليل الطبية وأقسام الأشعة، استفاد منها "476" فردًا؛ حيث بلغت نسبة الذكور "63%"، ونسبة الإناث "37%"، بينما شكلت نسبة اللاجئين "63%"، والمقيمين "37%" من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
إلى ذلك وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ "600" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها "3.372" فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.