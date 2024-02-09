"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديمَ المساعدات الإغاثية للمتضرّرين في غزة

إلى ذلك وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ "600" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها "3.372" فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.