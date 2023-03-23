وزير الحرس الوطني يرفعُ التهنئةَ للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

وعبَّر وزيرُ الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين؛ عن أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسموّ وليّ عهده الأمين، بهذه المناسبة المباركة، سائلُا المولى، عزَّ وجلَّ، أن يجعلَ هذا الشهرَ شهرَ خيرٍ وبركةٍ على الأمّتين العربية والإسلامية، وأن يتقبّلَ الله، سبحانه وتعالى، صيامَه وقيامَه من المسلمين أجمعين، وأن يعيدَه على الوطن الغالي باليُمن والبركات، ويديمَ عليه نعمةَ الأمن والأمان في ظلّ قيادته الحكيمة.