37 مئوية.. جدة والقنفذة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة والقنفذة 37، ومكة المكرّمة 36 مئوية، وجازان وشرورة 35 مئوية، ووادي الدواسر والأحساء 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليهما حائل والطائف 14 درجة، ثم طريف والقريات 15 مئوية، وسكاكا والدوادمي وبيشة 16 درجة.
وسجّلت بريدة وحائل والطائف أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.