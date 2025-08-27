تنقّل بثقة في رحلتك.. "الحج والعمرة" تُعرّف المعتمرين والزوار بحقوقهم داخل مركبات الأجرة

أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ومركز التوعية، حملة توعوية تهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار بحقوقهم عند استخدام مركبات الأجرة خلال رحلة المناسك في مكة المكرمة والمناطق المجاورة.
وتضمنت التوجيهات التأكيد على تشغيل العداد الإلكتروني منذ بداية الرحلة، واحتساب الأجرة بدقة وفق التسعيرة الرسمية، مع أحقية الراكب في التبليغ عن أي مخالفة لضمان حقوقه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي بحقوق المستفيدين من خدمات النقل، وتقديم تجربة تنقّل آمنة ومنظمة تواكب تطلعات الزوار والمعتمرين على مدار العام.