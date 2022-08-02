وكالة شؤون المسجد النبوي تُكثّف خدماتها مع وصول طلائع المعتمرين

وهيّأت وكالة المسجد النبوي التكييف المناسب لهذه الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة للمظلات ومراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء ولوقاية الزوّار من أشعة الشمس عند قدومهم خلال ساعات النهار، إلى جانب تكثيف برامج سُقيا ماء زمزم من خلال الحافظات المنتشرة في جميع أنحاء المسجد النبوي، وتوزيع عبوات مياه زمزم من خلال الحافظات المحمولة على الظهر.