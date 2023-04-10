"الوطنية للإسكان" تستعرض إنجازاتها ومبادراتها التقنية لـ"الحكومة الرقمية"

يُشار إلى أن الوطنية للإسكان حصلت على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية؛ لتطوير وتشغيل المنصات الرقمية الحكومية؛ لسعيها الدائم للوصول بالقطاع العقاري إلى أفضل النتائج التي تسهم في تحقيق رؤية 2030، وعملها المستمر نحو الريادة والتمكين الرقمي في حلول السوق العقاري، من خلال تشغيل عدد من المشاريع والبرامج النوعية التي تقدم حلولًا عصرية ومبتكرة.