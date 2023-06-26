عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 1.351 مستفيدًا في مديرية حرض بمحافظة حجة

وفي عيادة الباطنية 843 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 70 مستفيداً، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان اثنان. وفي الخدمات المرافقة راجع عيادة الخدمات التمريضية 216 فردًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1.281 مستفيداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 43 مريضًا.