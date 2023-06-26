عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 1.351 مستفيدًا في مديرية حرض بمحافظة حجة

قدمت العيادات الطبية المتنقلة، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الغرزة بمديرية حرض بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 1.351 فردًا خلال شهر مايو 2023م، حيث راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 268 مستفيداً، وقسم الطوارئ 170 مستفيداً.
وفي عيادة الباطنية 843 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 70 مستفيداً، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان اثنان. وفي الخدمات المرافقة راجع عيادة الخدمات التمريضية 216 فردًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1.281 مستفيداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 43 مريضًا.