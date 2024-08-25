مكة والمدينة.. "الأرصاد": أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مصحوبة بصواعق رعدية

ففي مكة المكرمة أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر لكل من الخرمة والمويه ورنية، لحالة أمطار غزيرة، وأصفر لحالة أمطار خفيفة برابغ، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى الحادية عشرة مساء.