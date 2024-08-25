مكة والمدينة.. "الأرصاد": أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مصحوبة بصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.
ففي مكة المكرمة أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر لكل من الخرمة والمويه ورنية، لحالة أمطار غزيرة، وأصفر لحالة أمطار خفيفة برابغ، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى الحادية عشرة مساء.
وفي المدينة المنورة جاء إنذار الأرصاد باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة بالعيص وينبع النخل، تُصَحب برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى المساء.