سمو محافظ الأحساء يستقبل الرحالة حسن الشاوي

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الأربعاء"؛ الرحالةَ حسن بن عبدالله الشاوي، الذي يقوم برحلة على دراجة هوائية من مقرّ محافظة الأحساء مرورًا بالمنطقة الشرقية، والرياض، وسنغافورة، وماليزيا، وتنتهي في تايلاند، تحت شعار "رؤية 2030" وطن السلام وشعار "الوقاية من سرطان القولون".