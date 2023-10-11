سمو محافظ الأحساء يستقبل الرحالة حسن الشاوي

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الأربعاء"؛ الرحالةَ حسن بن عبدالله الشاوي، الذي يقوم برحلة على دراجة هوائية من مقرّ محافظة الأحساء مرورًا بالمنطقة الشرقية، والرياض، وسنغافورة، وماليزيا، وتنتهي في تايلاند، تحت شعار "رؤية 2030" وطن السلام وشعار "الوقاية من سرطان القولون".
وكان الاستقبال بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء المكلف، الأستاذ عبداللطيف بن أحمد العرادي، والراعي الرسمي للرحالة مودرن للدراجات يمثّله الأستاذ أحمد العيسى.
وتمنى سموّه للشاوي التوفيق والنجاح في رحلته، منوهًا سموّه إلى ما تجده الرياضة والرياضيون في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، حفظها الله، الذي كان له أبلغ الأثر في استضافة السعودية العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية العالمية في كافة المجالات.
ومن جانبه عبَّر مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء المكلف، الأستاذ عبداللطيف العرادي، والرحالة حسن الشاوي؛ عن شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء على اهتمام سموّه وتشجيعه ودعمه.