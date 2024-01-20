أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. إنذار أحمر لـ 3 مناطق والحالة تستمر للمساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان وعسير ومكة المكرّمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.