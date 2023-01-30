موظفو anb يشاركون في قافلة "كسوة الشتاء" في الرياض وتبوك وعرعر

وأضاف الراشد أن anb يتطلع إلى مبادرة "كسوة الشتاء" لهذا الموسم، على اعتبارها من بين المبادرات المجتمعية للمساهمة في جهود تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجاً لا سيما في المناطق الأشد برودة عبر تمكينها من الحصول على المستلزمات الضرورية، في الوقت الذي تجسّد فيه المبادرة إحدى المسارات التي يتّبعها البنك لتعميق مفهوم العمل التطوعي بين موظفيه من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة المباشرة في تنفيذ هذه المبادرات.