مطار الملك خالد الدولي يدشن أول خدمة ذاتية للجوازات على مستوى المملكة

بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالة السفر الدولية (٣) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن تدشين الخدمة الذاتية للجوازات الذي شهدته صالة السفر الدولية بمطار الملك خالد الدولي اليوم؛ يؤكد مدى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الطيران المدني والشركاء من الجهات الحكومية على صعيد تسخير الرقمنة والخدمات الذاتية لتحسين تجربة المسافرين وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
وأضاف: أن هذه الخدمة تُعد خير شاهد على مستوى التطلعات الريادية لقطاع الطيران في طريق سعيها لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية السعودية 2030 ليكون قطاع الطيران رائدًا على مستوى الشرق الأوسط .
من جانب آخر، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض "التي تتولى إدارة مطار الملك خالد وتشغيله"، أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، بتدشين الخدمة الذاتية للجوازات بمنطقة المغادرة بصالة السفر الدولية 3 بمطار الملك خالد الدولي، عادًا الخدمة إضافة فارقة على صعيد التحول الرقمي لمطار الملك خالد الدولي، لتُسهم أجهزة الخدمة الذاتية للجوازات في تسريع آلية حركة المسافرين داخل الصالة، بمنحها قدرًا أكبر من سهولة الإجراءات، وهو ما سينعكس أثره مباشرة على تطوير تجربة مسافري المطار.
كما دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3، لتُسهم هذه الخطوة في تعزيز المزيد من القدرات الشرائية أمام مسافري المطار قبيل مغادرتهم المملكة.
وبهذه المناسبة أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن تدشين السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3، يبرز وبوضوح، بالغ مدى أهمية الدور الريادي الذي يُسهم به مطار الملك خالد الدولي على صعيد الارتقاء بتجربة مسافريه؛ من خلال التزامه المطلق بتحقيق مختلف التطلعات الاستراتيجية التي يعمل على ضوئها المطار، سواء أكان ذلك يتبع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، أم تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف قائلاً إن تدشين السوق الحرة في صالة السفر الدولي 3، يؤكد بصورة قاطعة مدى التزام المطار برفع مستوى جاذبيته لدى عموم مسافريه من خلال ما سوف يتيحه لهم هذا التدشين من خيارات شرائية واعدة ومتنوعة ولا محدودة.
وشدد الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، بدوره على أهمية هذا التدشين بوصفه مرحلة انتقالية جديدة لنقل تجربة مسافري المطار إلى مستوى أعلى من إمكانات الشراء بفضل درجة التنوع الكبرى التي تتيحها لهم السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3 سواء أكان ذلك على مستوى الأسماء العالمية العارضة، أم المنتجات، أم الخصومات المميزة، أم مستوى الخدمة الاحترافية التي تقدمها السوق لمسافري المطار، لجعله وجهة مفضلة للباحثين عن الخدمة.