مطار الملك خالد الدولي يدشن أول خدمة ذاتية للجوازات على مستوى المملكة

من جانب آخر، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض "التي تتولى إدارة مطار الملك خالد وتشغيله"، أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، بتدشين الخدمة الذاتية للجوازات بمنطقة المغادرة بصالة السفر الدولية 3 بمطار الملك خالد الدولي، عادًا الخدمة إضافة فارقة على صعيد التحول الرقمي لمطار الملك خالد الدولي، لتُسهم أجهزة الخدمة الذاتية للجوازات في تسريع آلية حركة المسافرين داخل الصالة، بمنحها قدرًا أكبر من سهولة الإجراءات، وهو ما سينعكس أثره مباشرة على تطوير تجربة مسافري المطار.