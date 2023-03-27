دعوة للعموم لتقديم مرئياتهم حول "وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية"

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم، إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، التي تهدف إلى تنظيم استخدام الخدمات الراديوية البحرية ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها من خلال إعادة توزيع القنوات المستخدمة في الأنظمة الراديوية البحرية.
وأوضحت الهيئة أبرز عناصر الوثيقة التنظيمية، ومنها أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، إضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية البحرية.
وتأتي هذه الوثيقة انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لجميع الخدمات الراديوية البحرية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، إضافة إلى انتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.
وتحث الهيئة المهتمين والعموم على إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، إضافة إلى الموانئ البحرية، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة: