دعوة للعموم لتقديم مرئياتهم حول "وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية"

وتحث الهيئة المهتمين والعموم على إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، إضافة إلى الموانئ البحرية، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة: