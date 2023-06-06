محليات

جدة.. ضبط باكستاني ومقيمة فلبينية لترويجهما 2.6 كيلوجرام من "الشبو"

جدة.. ضبط باكستاني ومقيمة فلبينية لترويجهما 2.6 كيلوجرام من "الشبو"
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة، لترويجهما (2.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المخدرات
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة

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