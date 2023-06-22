"البديوي" يؤكد متانة العلاقات بين مجلس التعاون والعراق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، متانة أواصر العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وأهمية تعزيزها على جميع المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل اليوم، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات لتعزيز العلاقات، وفقاً للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس وجمهورية العراق ويوطد أسس التعاون بينهما، واستعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019-2024)، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.