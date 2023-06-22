"البديوي" يؤكد متانة العلاقات بين مجلس التعاون والعراق

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات لتعزيز العلاقات، وفقاً للمصالح المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة بين دول المجلس وجمهورية العراق ويوطد أسس التعاون بينهما، واستعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019-2024)، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.