4.6 مليار للبرامج.. "صندوق تنمية الموارد" يدعم "توظيف 201 ألف في 180 يوماً"

من جهته، بيّن مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي دُشنت في الربع الأول أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينًا أن مصروفات برامج الدعم تجاوزت 4.6 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.