بمختلف التخصصات.. "سعود الطبية" تُجري قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال 2023م

وأوضح مدير إدارة العمليات الدكتور حسين اليوسف أن عام 2023 شهد ارتفاعًا في عمليات اليوم الواحد إلى أكثر من 5600 عملية، وهو أكثر من ضِعف الحالات التي أجريت في عام 2021م التي بلغ فيها العدد حوالى 2500 عملية، بفضل تضافر الجهود، والدعم اللامحدود من وزارة الصحة.