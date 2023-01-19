"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة وتبوك ونجران والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة تبوك خاصةً الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.