"أمانة الرياض" ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال أكتوبر الماضي

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ تعزيزاً للشفافية ولتحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وبلغت رخص الحفريات خلال أكتوبر 11364 رخصة، فيما كان إجمالي الرخص 110.236 رخصة منذ بداية 2023م.
وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصدارًا للرخص بـ58.775 رخصة، فيما تذيلت القائمة شركة ربط التقنية للاتصالات بـ34 رخصة فقط.
وحول عدد المخالفات في شهر أكتوبر لكل كلم طولي، جاءت أمانة الرياض بـ96.09 كلم طولي، وعدد المخالفات لكل كلم طولي من أعمال الحفريات 0.27.
وحول نسبة معالجة الشكاوى في أمانة المنطقة من قِبل الجهات الخدمية، جاءت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والاتصالات السعودية STC في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها شركة الاتصالات المتكاملة 86%، وأمانة الرياض 81%، وانتهاء بـ مركز مشاريع مدينة الرياض 47%.