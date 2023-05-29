محليات

شرطة جدة تُطيح بمقيم لترويجه الشبو وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول

شرطة جدة تُطيح بمقيم لترويجه الشبو وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول
واس
واس

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البرماوية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
شرطة جدة
مادة الشبو المخدرة
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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