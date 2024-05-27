استعداداً لموسم الحج.. "أمانة العاصمة المقدّسة" تعتمد 328 من شركات ومطابخ الإعاشة

وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة أن وكالة البلديات، ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء وإدارة خدمات الإعاشة، قامت بتأهيل واعتماد (328) من الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصّصين في التموين والإعاشة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو (7,618,780) حاجاً بمكة المكرّمة، و(5,065,000) حاج بالمشاعر المقدّسة، في إطار الاستعدادات لموسم الحج، بهدف تقديم خدمات مميزة في مجال الغذاء وبجودة عالية.